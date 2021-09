"Vado a fare shopping e mi vaccino": continua il tour tra i mercati dell'unità mobile anti-covid

Domenica tappa al mercato di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Lunedì tra le bancherelle di Forlì. Non si ferma la missione della clinica mobile anticovid dell'Ausl Romagna, che è tornata in Piazza Saffi, in corrispondenza di via delle Torri, dopo la serata del 4 settembre scorso in occasione della festa dedicata al liscio e a Secondo Casadei. Hanno aderito all'iniziativa, ricevendo il siero anticovid, una quarantina di persone. l presidio era costituito da un'ambulanza riadattata ad ambulatorio vaccinale. Identiche le procedure che precedono la somministrazione della dose, con compilazione della documentazione e accertamento medico.

"Le iniziative per incentivare la vaccinazione, dai più giovani agli anziani, sono finalizzate a convincere gli indecisi, a sollecitare chi finora ha temporeggiato e ad agevolare le somministrazioni stesse, con un servizio ancora più capillare, affinché tutti rispondano positivamente all’appello", spiegano dall'Ausl Romagna. "Raggiungere le persone direttamente nei luoghi di aggregazione più frequentati, a seconda dell’età e del territorio, ha comunque anche un altro scopo, quello di fornire informazioni personalizzate sul vaccino, garantite da personale sanitario, a quanti si avvicinano allo stand", viene specificato. Martedì, dalle ore 9 alle 12, il camper sarà al mercato ambulante di Meldola.