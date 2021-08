Vagava in centro nel cuore della notte, fermato dalla Polizia: non ha rispettato l'esplusione, denunciato

Due cittadini del Burkina Faso, di 27 e 28 anni, ed uno del Marocco, di 44 anni, sono stati denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione. L’accertamento è avvenuto nel corso dei consueti posti di controllo realizzati in ambito cittadino dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato al fine di prevenire e reprimere reati predatori e di immigrazione clandestina, nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio.

I due stranieri del Burkina sono stati identificati a bordo di un veicolo fermato per il normale controllo, e ambedue non avevano alcun documento attestante la regolare permanenza sul suolo nazionale, sebbene, poi, siano risultati in regola con il soggiorno, violando così l’obbligo previsto dalla legge di esibire, a richiesta degli agenti, un valido documento che comprovi la regolarità della loro presenza in Italia.

Il marocchino, invece, vagava in centro nel cuore della notte, risultando inottemperante al decreto di espulsione emesso a suo carico per mancanza del titolo di soggiorno, pertanto è stata avviata la procedura per l’allontanamento dal territorio nazionale. Delle violazioni commesse è stata informata la Procura della Repubblica di Forlì.