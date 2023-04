Valanga travolge corso di guide alpine: morto un finanziere di Bertinoro

Sono stati trovati venerdì mattina i corpi dei tre allievi di una scuola per guide alpine travolti giovedì pomeriggio da una valanga sul monte Tsanteleina, in Val di Rhemes, al confine tra Italia e Francia. L'istruttore del corso un 49enne residente in Valle d'Aosta, era riuscito a mettersi in salvo e dare l'allarme. La valanga si è staccata intorno alle 14 nei pressi di Punta Goletta. Le operazioni di soccorso sono state complesse giovedì sera a causa del maltempo che ha impedito all'elicottero di salire in quota.

Tra i deceduti c'è anche Elia Meta, cresciuto nella casa famiglia di Francesco Della Corna a Santa Maria di Bertinoro. Aveva studiato e lavorato a Cesena, 37 anni, Elia Meta era in servizio nella caserma di Entreves del soccorso alpino della Guardia di Finanza. E' scampato alla slavina il responsabile della cordata, il 49enne Matteo Giglio, residente in Valle d'Aosta. Oltre a Elia Meta Della Corna sono morti Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, e il valdostano Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher.

L'impegno solidale della famiglia Della Corna

La famiglia Della Corna è molto conosciuta nel territorio per il proprio impegno solidale. Per chi non conoscesse i coniugi Francesco e Mariella Della Corna, basti sapere che la loro passione per il prossimo risale alla seconda metà degli anni ’60 in Africa, per la precisione in Ciad, dove operavano come missionari laici per le rispettive diocesi. Se Mariella proviene da San Martino in Villafranca, nel forlivese, Francesco è originario del mantovano. Ritornati in Italia nel 1973, mettono su famiglia a Santa Maria Nuova, con la chiara intenzione di aprirsi alla vita e alle persone bisognose. Nasce un’oasi d’amore cristiano, in cui, oltre ai 3 figli naturali Samuele, Lorenzo e Mattia, arrivano ad accudire fino a 19 persone disagiate. Francesco, agricoltore provetto ma anche gigante di carità, nel 1994 fonda la sezione forlivese dell’Avo e per questo, nel 2014, sarà insignito dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Nell'ultimo periodo hanno messo la propria abitazione a disposizione dei profughi di guerra dell'Ucraina.

