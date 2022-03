Valeria Scafetta a Forlimpopoli per la giornata in ricordo delle vittime di mafie

Il Comune di Forlimpopoli e l’associazione Avviso Pubblico hanno programmato per mercoledì, nell’ambito della 27esima 'Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie' ed in occasione della 'Settimana della legalità', un incontro con la giornalista Valeria Scafetta, che ha pubblicato insieme a Giulia Migneco la graphic novel “Storie di vittime innocenti di mafia”, illustrata da Dorilys Giacchetto e Elleny.

All’incontro, riservato alle classi dell’Istituto Alberghiero di Forlimpopoli, interverranno anche Franco Ronconi, coordinatore Provinciale per Forlì-Cesena dell’“Associazione Libera” e Carlo Rondoni, referente del Presidio Libera Forlimpopoli "Giuseppe Letizia". “Storie di vittime innocenti di Mafia” racconta la tragica vicenda di 16 giovani, tutti innocenti, tutti appartenenti a famiglie senza alcun legame con organizzazioni criminali, vittime di una furia omicida che non sempre hanno trovato giustizia. Grazie alla memoria di genitori, fratelli e sorelle, amici ed associazioni a loro dedicate, il volume ricostruisce le loro storie affinche? le loro vite non vengano mai dimenticate e diventino tasselli della lotta per la legalita?, contro tutte le mafie.