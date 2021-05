Vallata del Tramazzo, a fine mese partono i lavori al Ponte Rosso

E' la principale infrastruttura per collegare la vallata del Tramazzo all'asse della via Emilia. Inizieranno nell'ultima settimana di maggio i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Rosso. Il punto sull'esecuzione del cantiere è stato effettuato lunedì mattina nel Comune di Faenza alla presenza del sindaco di Modigliana, Jade Dardi, e del vicesindaco di Tredozio, Lorenzo Bosi. L'incontro, promosso dall'assessore ai lavori pubblici di Faenza, Milena Barzaglia, ha visto la presenza dell'assessore alla Polizia Municipale, Massimo Bosi, del comandante della Polizia Locale di Faenza, Vasco Talenti e della dirigente dei lavori pubblici, iPatrizia Barchi, oltre ai tecnici incaricati per la gestione del cantiere.

"I lavori inizieranno nell'ultima settimana di maggio e interesseranno nella prima fase la parte sottostante dell'impalcato, non interferendo con la viabilità, e solo nella seconda parte di giugno, al termine delle scuole, è previsto l'intervento sulla superficiale del ponte - aggiorna il sindaco Dardi -. Per il rifacimento del manto stradale, dei giunti, delle barriere di protezione si interverrà in accordo con l'impresa esecutrice per eseguire i lavori consentendo il transito a senso alternato, ma non è esclusa la possibilità di un'intervento con le lavorazioni nell'arco della 24 ore, chiudendo il traffico per una sola giornata, lavorando anche nelle ore notturne. Consapevoli della importanza che riveste la viabilità sul ponte per l'accesso al nostro territorio, ci siamo lasciati con l'impegno di un nuovo incontro che verrà convocato nelle prossime settimane per un aggiornamento puntuale sulla situazione dei lavori".