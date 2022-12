Valori dello sport, un premio per la creatività: riconoscimento per tre liceali dello Scientifico

Sabato, nell’Aula multimediale del Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del "Premio Gilberto Favoni Miccoli – Rosetta Rocchi – Gaio Camporesi 2022", promosso da Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sez. A. Casadei – Forlì, Soroptimist International Club Forlì, Panathlon Club Forlì Ludis Lungis, con la collaborazione del Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli. Il Premio è nato per ricordare tre personalità di spicco della vita sportiva e associativa forlivese e promuovere tra le giovani generazioni un’occasione per sperimentare la loro creatività e il loro potenziale espressivo. Erano presenti, oltre ai rappresentanti delle tre associazioni – Mario Ravaioli, Ivonne Grimaldi e Gaddo Camporesi - la dirigente scolastica Susi Olivetti, l’assessora ai Servizi Educativi, Scuola e Formazione del Comune di Forlì Paola Casara e la vice presidente del Conir egionale Milva Rossi.

Tutti si sono rivolti ai numerosi ragazzi intervenuti ribadendo il ruolo educativo dello sport che, con i valori di lealtà, rispetto delle regole, spirito di gruppo, aiuta i giovani a sviluppare comportamenti responsabili in ogni momento della vita; “bravi atleti e bravi cittadini”, questo il messaggio trasmesso. Gli alunni del Liceo hanno prodotto elaborati, scritti e multimediali, su temi quali lo sport declinato al femminile, i talenti dello sport forlivese, lo sport come opportunità di benessere fisico e mentale ma anche di inclusione e superamento delle differenze e delle diversità.

Fra tutti, tre sono risultati vincitori: Blue Berto (ha realizzato un video che mette in risalto la passione, il talento e le esperienze sportive e di vita di due giovani atlete del softball forlivese), Umberto Coletti (ha scritto un elaborato che dà risalto ai traguardi raggiunti dalle atlete italiane in vari sport, evidenziando l’impegno dei media per l’abbattimento dei pregiudizi di genere in ambito sportivo) ed Elisa Lensu (ha scritto un elaborato sulla figura di Bruno Grandi che ha avviato un processo di miglioramento nella Federazione Ginnastica d’Italia). Emozionati ma soddisfatti, dopo aver ricevuto ciascuno un buono, offerto dai promotori del Premio, da spendere al Centro Didattico Romagnolo, hanno brevemente commentato i loro elaborati fra gli applausi del numeroso pubblico presente.