Valorizzare i giovani talenti, il Lions Club Forlì Host al fianco del concorso "Adotta un musicista"

Anche quest'anno il Lions Club Forlì Host ha sostenuto finanziariamente il concorso "Adotta un musicista", ora promosso da ForlìMusica ma ideato vent'anni fa dall'Associazione Amici dell'Arte, l'iniziativa riservata a studenti di musica entro i 16 anni suddivisi in due categorie: under 13 e 14-16. Il concorso, aperto ad ogni genere musicale, si pone l'obiettivo di sostenere e valorizzare giovani talenti ed ha una valenza nazionale, motivazioni queste che hanno spinto il Forlì Host a mettere a disposizione un contributo per far si che uno dei premiati possa utilizzarlo per affinare le proprie capacità.

Per i finalisti della categoria 14-16 anni la prova finale si è tenuta nei giorni scorsi in forma di concerto con accompagnamento della ForlìMusica Orchestra guidata dal Maestro Marco Boni. Ai migliori sono stati assegnati premi in base al giudizio di una giuria presieduta da Danilo Rossi, violista, e composta dal Stefano Bezziccheri, pianista, Filippo Mazzoli, flautista, Marco Boni, direttore d'Orchestra, Bruna Bandini, presidente di ForlìMusica.

Durante l'evento conclusivo, che si è tenuto presso la sala teatrale della Fabbrica delle Candele gremita di pubblico, Franco Sami, già presidente del Lions Club Forlì Host ed ex Governatore del Distretto Lions 108A, in rappresentanza del sodalizio ha premiato con una borsa di studio del valore di 500 euro il violoncellista Chen Haolong, di origini cinesi, ma residente a Ravenna, a cui è andato il premio speciale della giuria.