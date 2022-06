Valorizzazione della biodiversità, 140 studenti coinvolti: concluso il progetto del Wwf nel nome di Alberto Conti

La settimana scorsa, con la consegna degli attestati di partecipazione, è terminato il progetto scolastico del Wwf Forlì-Cesena “Foreste, fiumi e reti ecologiche”, programmato all’interno del catalogo Mause anno scolastico 2021/22 (Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione ambientale) proposto dal

Comune di Forlì, e al quale hanno aderito quattro classi del Liceo Classico "Morgagni" di Forlì e due dell’istituto Itaer-Ipsia "Baracca" di Galeata per un totale di circa 140 ragazzi e che ha avuto come relatore Daniele Zavalloni dell’Ecoistituto di Cesena.

"Obiettivo della nostra proposta educativa era quello di sensibilizzare i ragazzi sulla valorizzazione e il miglioramento della biodiversità esponendo lo stretto collegamento che c’è fra forestazione, le reti ecologiche e la gestione fluviale - spiegano dal Wwf -. Queste componenti infatti svolgono un ruolo fondamentale e integrato nella tutela di un territorio; solo capendo come in un ecosistema, cioè l’insieme degli organismi viventi e della materia non vivente presenti in determinato ambiente, tutte le sue componenti sono correlate strettamente l’una con l’altra, riusciremo a cambiare il nostro atteggiamento verso la natura rispettandola e facendo così un passo concreto per migliorare la situazione ambientale molto critica nella quale stiamo vivendo".

Come citava Zavalloni durante i suoi interventi, "si parla continuamente di cambiamenti climatici, di eventi straordinari, ma purtroppo il clima che stiamo vivendo è il nuovo clima che è cambiato già 10/15 anni fa. Prendere atto di questa situazione significa avere voglia di trovare delle soluzioni, che se adottate, avranno capacità di mitigare i danni che stiamo vivendo, tra moltissimi anni, ma dobbiamo farlo! Certamente è necessario e importante cambiare il nostro modo di stare/vivere in questo mondo, è necessario adottare stili di vita sostenibili, e tutto ciò potrà avvenire se avremo voglia di conoscere come funziona la natura".

"La risposta delle classi partecipanti è stata molto positiva - evidenziano gli ambientalisti -. Un merito particolare alla Classe 1 Bu del Liceo Classico che ci ha ospitato per un collegamento interclasse con l’istituto Itaer Ipsia di Galeata e che ha saputo tradurre l’input di quanto appreso durante le lezioni in esperimenti di laboratorio concreti, per spiegare, in maniera razionale e scientifica, i fenomeni naturali di surriscaldamento globale e emergenza climatica che stiamo vivendo. Dal Wwf un "ringraziamento particolare ai dirigenti del Liceo Classico di Forlì e dell’istituto Itaer Ipsia di Galeata e soprattutto alle insegnanti Laura Milanesi, Francesca Sargentoni e Fabiola Pero per aver aderito al nostro importante progetto di divulgazione e educazione ambientale".

Infine un pensiero speciale: "Dedichiamo questa consegna di attestati ad Alberto Conti, nostro residente del Wwf recentemente scomparso che ha fortemente voluto questo progetto, con l’augurio che, attraverso il suo esempio, la sua grande passione ambientale venga raccolta dalle nuove generazioni forlivesi".