Valorizzazione delle tradizioni, l'idea di Ascom-Confcommercio: "Dedicare una giornata al dialetto romagnolo"

E' di lunedì l'annuncio che la quarta edizione di "Cara Forlì", la manifestazione dedicata al liscio promossa dal Comune di Forlì in collaborazione con le famiglie di Secondo Casadei e Raoul Casadei, si svolgerà sabato 7 e domenica 8 settembre. Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, plaude la decisione dell'amministrazione comunale: "Con questo annuncio ha dimostrato di voler proseguire sulla strada della valorizzazione e promozione delle nostre tradizioni. Sin dalla sua prima edizione, "Cara Forlì" ha fatto centro, coinvolgendo centinaia di migliaia di persone e diventando un punto di riferimento sia per il liscio che per gli amanti delle tradizioni romagnole.

Per il direttore di Ascom-Confcommercio "Cara Forlì" "deve rimanere un punto di riferimento e deve essere affiancato da

altre iniziative di valorizzazioni di quello a cui siamo più legati: il nostro territorio. Questo indipendentemente da chi governerà la città dopo le elezioni di giugno. Non vorremmo che capitasse come in città vicine, dove al cambio di segno politico dell'amministrazione è corrisposto un abbandono di iniziative di successo. Chiediamo che la politica eviti di seguire queste strade insensate e controproducenti, ma che pensi al bene della città. Intanto la buona notizia è che l'edizione 2024, alla luce degli accordi con le famiglie Casadei (e la collaborazione con Regione e Mei), è blindata".

"Quando parlo di valorizzazione delle nostre tradizioni, faccio riferimento a quelle gastronomiche e, come nel caso di "Cara Forlì", anche linguistiche - prosegue Zattini -. Per questo motivo la proposta di Confcommercio è quella di promuovere una giornata dove cercare di parlare esclusivamente in dialetto romagnolo. Potrebbe articolarsi con incontri, momenti musicali e appuntamenti in grado di coinvolgere i cittadini, specie le generazioni più giovani".

Zattini plaude infine anche al futuro che avrà il Pala Galassi, visto che i suoi gestori hanno annunciato concerti e spettacoli, e la volontà del Comune di Forlì di riproporre il concertone di Radio Bruno in piazza Saffi. "Musica e intrattenimento sono elementi sui quali poter lavorare per aumentare il numero delle presenze in città. Forlì resta la città delle mostre, ma la 'gamba' dell'intrattenimento potrebbe portare risultati inaspettati e sorprendenti. Ascom già da ora è disponibile a fare la sua parte".