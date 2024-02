Valorizzazione di Villa Saffi, l'alluvione ne ritarda il recupero. Comitato al lavoro per organizzare iniziative

In concomitanza del 175esimo anniversario della nascita della Repubblica Romana del 9 febbraio 1849, alba della Nazione italiana e data pregnante per Forlì, prosegue il percorso intrapreso nel 2022 dal "Comitato cittadino per il recupero e la valorizzazione di Villa Saffi di San Varano di Forlì" a cui aderiscono l'Associazione Mazziniana Italiana sezione Giordano Bruno, l'Associazione Tonino e Arturo Spazzoli, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane (Fiap) sez. Giustizia e Libertà, la Fondazione Alfred Lewin e l'Associazione Italia Nostra.

"L’interlocuzione avviata sin dall’inizio con l’Amministrazione comunale vive attualmente una fase di stasi, anche dovuta alla calamità che lo scorso mese di maggio ha colpito il nostro territorio e agli impegni che le strutture operative comunali stanno affrontando per l'attuazione del programma finanziato dal Pnrr - affermano i referenti del Comitato, Tonino Gardini ed Elide Rusticali -. Auspicando che l’indispensabile e fattivo dialogo con l’Amministrazione possa al più presto riprendere, il Comitato ha preso nel frattempo contatto con i rappresentanti del Quartiere Villagrappa, San Varano e Rovere per avviare iniziative

congiunte volte alla valorizzazione e al godimento della Villa da parte della cittadinanza forlivese e non solo. E’ infine in previsione la formalizzazione giuridica del Comitato secondo le vigenti disposizioni del Codice civile".