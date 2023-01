"Valutare per dare valore": al Liceo Canova appuntamento con la formazione per i docenti

La formazione dei docenti è uno degli aspetti più significativi per il miglioramento della scuola, e se c’è un aspetto che sempre mette in crisi la comunità scolastica è la valutazione. Il Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova di Forlì ha progettato un appuntamento per i docenti della scuola secondaria di secondo grado del nostro territorio per fare il punto e individuare occhiali possibili. C’è tempo per iscriversi fino al 7 febbraio.

“Valutare per dare valore” riprende uno slogan che ha accompagnato la ricerca pedagogica italiana, anche se spesso è stato inascoltato. Anche se la normativa dà indicazioni ben chiare sul valore formativo della valutazione, tramutare questo in pratiche non è sempre scontato. Questo è l’obiettivo da questo corso di formazione: offrire delle strategie che permettano di valorizzare il lavoro dei discenti in modo efficace per favorire il miglioramento, supportare l’autostima, immaginare futuro. I formatori e le formatrici che si succederanno in cattedra sono tra i riferimenti più importanti attualmente in questo ambito a livello italiano.

Il corso inizierà con il dr. Roberto Ricci, ricercatore al Centre for Educational Research and Innovation, membro dell’OCSE, già nel team di ricerca di Invalsi; a seguire si terranno due incontri con Valentina Grion, professoressa associata di Pedagogia sperimentale all'Università di Padova, in cui approfondirà il senso della valutazione descrittiva e come si creano compiti e verifiche capaci di darci osservazioni significative; il corso terminerà con due appuntamenti laboratoriali tenuti dalla professoressa Rita Chiappini, docente ed ex supervisore alla S.S.I.S. dell’Università di Bologna.

Per i docenti interessati è possibile iscriversi al corso tramite la piattaforma Sofia (Codice 78348) e per informazioni si può contattare la referente della formazione del Liceo Canova, prof.ssa Vespignani ai seguenti indirizzi: rachele.vespignani@liceocanovaforli.edu.it oppure formazione@liceocanovaforli.edu.it Per perfezionare l’iscrizione oppure in caso di docenti non di ruolo si può procedere all’iscrizione tramite il link presente sul sito della scuola.