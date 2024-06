I vandali tornano a prendere di mira il vecchio ponte di Vecchiazzano, imbrattato con la vernice

Non è la prima volta che accade. Due segnalazioni si erano registrate ad esempio nel 2022, a distanza di poco tempo, nei mesi di ottobre e dicembre. Era accaduto anche in precedenza, nel 2021. Ora il fatto si ripete: durante le scorse ore il vecchio ponte di Vecchiazzano è stato nuovamente preso di mira dai vandali. Imbrattato con vernice nera e con frasi ingiuriose. Diverse le segnalazioni che sono giunte da parte dei cittadini, per denunciare l’accaduto.