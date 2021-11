Vandalismi anche alla Cava: "'Delinquentelli' si divertono a creare panico nei parchi"

"Una banda, un gruppo che crea panico, ma fa anche danni". Anche il quartiere Cava deve fare i conti con giovanotti dal comportamento decisamente al di sopra delle righe. "Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo assistito ad un escalation di episodi", racconta Giuseppe Bertolino, presidente dell'Associazione Cava Forever Group, che definisce "delinquentelli" coloro che "si divertono a creare panico fra gli abituali frequentatori dei parchi Lugaresi e Bertozzi, scorrazzando con motori roboanti e terrorizzando i bambini e gli anziani in pieno giorno".

Bertolino cita come esempio diversi vandalismi: uno al Conad "nella notte fra il due e il tre ottobre, con danni considerevoli ai carrelli ed altro". Ma non solo: "Nel parco Lugaresi, presumibilmente sempre gli stessi, hanno sporcato, imbrattato e divelto cestini, creando danni alla collettività". Bertolino poi esprime anche il rammarico per "il continuo transito dei mezzi mezzi pesanti per via Cava, mezzi che non rispettano il divieto di transito, automobilisti che vanno dritto nelle rotonde di via Cava".

Ma non solo: "Purtroppo, sono tanti gli incivili che hanno preso l'abitudine di abbandonare rifiuti per le strade, in prossimità delle campane raccolta vetro. Non sarà, forse arrivato il momento di posizionare le famose telecamere? Certo, potrebbero dare risultati le telecamere, se accompagnate da un controllo del territorio".