Vandalismi al chiostro di San Mercuriale, la proposta: "Andrebbe chiuso l'accesso nelle ore serali"

"Vivido sdegno" per "le deturpazioni con i quali i soliti vandali feriscono le storiche mura del chiostro di San Mercuriale". A scriverlo, in veste di semplice cittadino, è il vice coordinatore del quartiere Resistenza Raffaele Acri, la cui attenzione si è soffermata "su un cavo della corrente elettrica, evidentemente e pericolosamente divelto, caduto penzoloni davanti alla targa che ricorda le gesta dell’indimenticato Don Pippo, salvatore del campanile e quindi anche del chiostro dalla furia dei soldati tedeschi in fuga, che deve osservare impotente gli atti di vandalismo che continuano a perpetrarsi nello spazio della storica agorà".

"Mi ha colpito l’immagine del filo penzoloni davanti ad una targa che ricorda un illustre educatore, laddove evidentemente questa qualità sia mancante sia in senso stretto, sia in senso lato quale rispetto verso un edificio pubblico e viepiù un simbolo della città - prosegue Acri -. L’altra riflessione riguarda l’evidente escalation dei vandali che appare una sfida ai controlli, poiché prima hanno imbrattato proprio sotto la targhetta che informa del controllo delle telecamere, poi hanno divelto la targhetta stessa, ora hanno divelto il cavo che alimenta le telecamere, senza dimenticare di sporcare tutte le mura; il prossimo passo sarà quello di rubare una telecamera".

"Comprendo che il chiostro debba essere sempre accessibile, ma onestamente adotterei un sistema per chiudere l’accesso nelle ore serali e notturne oppure anche il restauro che si spera possa essere adottato presto, sarà un inutile sforzo ed investimento - conclude -. Forlì sicuramente brilla, ma al momento non riesce a proteggere i preziosi monumenti della città e se sarà necessario rinunciare ad una fruizione libera, risulterà certamente più accettabile che assistere alla loro incivile profanazione".

Nella foto il cavo penzolante

Nella foto scene di degrado