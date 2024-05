Ancora scritte vandaliche sui muri dei cimiteri da parte di un gruppo 'no vax'

Nuovo raid notturno di gruppi no vax con vandalismi di strutture pubbliche. Alcuni giorni fa, ad essere stato preso di mira, è stato un muro perimetrale del cimitero della frazione di San Lorenzo in Noceto. Una scritta in linea con i messaggi vergati altre volte in passato con bomboletta spray rossa, specialmente sui muri di scuole e cimiteri, e firmati con la 'W' di chi contesta le vaccinazioni. "Esprimere disprezzo per il contenuto del messaggio è poco, qui c'è inciviltà ma soprattutto offesa per un quartiere", scrivono i cittadini da San Lorenzo.