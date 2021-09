A Forlì c'è il virologo Roberto Burioni. I "no vax" imbrattano i muri vicino al San Domenico

Ancora vandalismi ad opera dei "no vax". Nella nottata tra sabato e domenica sono stati vandalizzati diversi muretti nella zona dei Musei San Domenico a poche ore dall'incontro col virologo Roberto Burioni nell'ambito della Settimana del Buon Vivere. "Non ci sono parole per commentare il vile gesto di queste persone - commenta il sindaco Gian Luca Zattini -. Ho già detto più volte che Forli è una città libera, in cui ognuno può esprimere democraticamente le proprie opinioni, anche e soprattutto sull’emergenza epidemiologica in corso. Ma farlo in questo modo, deturpando e imbrattando il patrimonio pubblico e un luogo simbolo della nostra città è un atto ingiustificabile che questa amministrazione condanna senza alcuna riserva".



"Se si vuole manifestare la propria contrarietà ai vaccini lo si fa a viso aperto, pacificamente, nel rispetto della comunità a cui si appartiene e della libertà di espressione di ogni individuo. Chi cerca lo scontro, alza i toni e imbratta i muri della nostra città non è altro che un delinquente - chiosa il primo cittadino -. Perché manifestare è legittimo, dissentire altrettanto. Ma rovinare il patrimonio pubblico è da incivili e da codardi". Solo pochi giorni fa era stato preso di mira l'hub vaccinale di Forlì. Le scritte, tracciate con un spray rosso, raffigurano la scritta 'Vivi' e una 'W' inserita in un cerchio: sembra più che plausibile che sia un riferimento alla "V" per "vendetta" che complottisti e coloro che sono contro il Green Pass hanno adottato. Sugli episodi indaga la Digos.