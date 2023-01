Raid dei vandali contro il nucleo di cure primarie: bruciato il portone d'ingresso

Raid dei vandali contro il nucleo di cure primarie di viale Risorgimento. Ignoti hanno appiccato il fuoco alla porta d'ingresso del centro medico che raggruppa numerosi professionisti e medici di base e che si trova in viale Risorgimento 281. Il nucleo "Forlì 2" è frequentato ogni giorno da migliaia di cittadini per i più disparati servizi sanitari di base, dalle visite ai medici di famiglia al ritiro delle ricette mediche ad altri servizi, con un'utenza in gran parte anziana. Il rogo, scoperto martedì mattina, non ha impedito tuttavia il regolare svolgimento delle attività sanitarie. Il responsabile del nucleo di cure primarie ha sporto denuncia ai carabinieri per quanto accaduto. I vandali non sono penetrati all'interno, per cui non risultano danni o furti alle attrezzature.