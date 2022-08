Vandalizzata al parco urbano la targa contro le armi e le guerre

Vandalizzata la targa contro le armi, la violenza e la guerra che il Centro Pace di Forlì aveva recentemente rinnovato al Parco Urbano "Franco Agosto" di Forlì. "Nel 2007, tramite l'Associazione Alon-Gan Forlì-Cesena, il Centro Pace di Forlì ha avuto la possibilità di piantare un albero di ciliegio e porre una targa a memoria ed onore di chi “Rifiuta le armi, la violenza e la guerra” al parco urbano - esordisce il presidente del Centro Pace, Michele Di Domenico -. La nostra è ed era un'iniziativa per ricordare chi con il suo rifiuto della guerra, anche disertando, aveva cercato di ostacolare la morte e la distruzione che le guerre sempre producono".

"Dal 2007 avevamo anche organizzato annualmente una festa-evento che voleva ricordare con le ciliegie rosse il sangue degli innocenti salvati da chi rifiuta armi, violenza e guerra e con la targa dare il segno di una memoria - prosegue Di Domenico -. Anche allora la targa fu danneggiata un paio di volte. Quest'anno abbiamo rinnovato la targa al parco urbano “Franco Agosto”, ma un paio di giorni fa abbiamo dovuto riscontrare con profonda amarezza che anche questa è stata vandalizzata. Non sappiamo se per stupidità o per atto politico, ma sicuramente noi non demorderemo nel ripristinarla e nel lasciare questo segno a riflessione dei cittadini forlivesi e non che frequentano giornalmente il parco urbano di Forlì".