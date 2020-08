Variante di via Bertarina, aperti i termini per fare osservazioni al progetto

Procede l'iter per la realizzazione di nuove abitazioni in via Bertarina, nei pressi del Parco Urbano. L'Amministrazione comunale di Forlì informa che presso la Segreteria del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata - Area servizi all'impresa e al territorio, è depositato il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata (con effetto di variante al Poc), relativo ad un'area classificata come ''zona di nuovo insediamento'', denominata ''ZNI R 45'' ubicata in fregio a via Bertarina, in prossimità del parco urbano ''Franco Agosto''. Gli elaborati relativi al piano urbanistico sono depositati e possono essere visionati previo appuntamento telefonico (0543 712278), nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 – martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Entro il 22 agosto 2020 chiunque, può formulare osservazioni, indirizzandole al Servizio Urbanistica e Edilizia Privata - Area servizi all'impresa e al territorio - del Comune di Forlì, che saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

