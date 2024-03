Ravegnana, servono 320 milioni di euro per costruire la variante: l'Anas svela il progetto

La variante della Ravegnana al centro della seduta di mercoledì del Consiglio comunale di Ravenna. L'assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini, ha parlato della situazione di stallo del progetto: "Abbiamo cercato di forzare la mano, finanziando la coprogettazione di infrastrutture che sono di competenza dello Stato". "Un'operazione anche politica per sbloccare la progettazione - ha aggiunto - Lo abbiamo fatto perché la Ravegnana è una strada abbastanza vergognosa rispetto ai tempi in cui viviamo, totalmente inadeguata a sopportare il traffico che vi passa sopra". L'assessore ha dunque parlato delle necessità attuali, ribadendo che gli enti locali continueranno a chiedere ad Anas e al Ministero che nel contratto di programma 2021-2025 "venga inserita questa opera". E ha concluso: "Siamo fiduciosi che nelle prossime settimane potremo avere notizie positive da Anas e Ministero, il territorio ne ha veramente bisogno".

VARIANTI ADRIATICA E RAVEGNANA - Il piano di Anas

Quello della Ravegnana è un progetto senza dubbio complesso, da 320 milioni di euro che prevede 2160 giorni (quasi 6 anni) per la sua realizzazione. Un intervento esteso per un totale di 18 chilometri, con l'obiettivo di evitare il passaggio attraverso gli abitati di Ghibullo, Coccolia e Durazzanino. Diverse le difficoltà da superare: innanzitutto i vari accessi presenti lungo il tracciato attuale, ma anche la presenza ravvicinata dei fiumi Ronco (che corre a lato dell'attuale statale) e Montone. La soluzione individuata presenta un tracciato 'intermedio' che vede sia la realizzazione di nuovi tratti in variante, sia l'adeguamento della attuale strada. Il progetto prevederà un viadotto per lo scavalco dell'A14, la realizzazione di 4 nuove rotatorie e un passaggio da gli attuali 173 accessi a 28 mediante la realizzazione di 'controstrade' per mettere in comunicazione vari gruppi di abitazioni presenti in zona.

