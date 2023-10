Variazioni di bilancio, l'assessore Cicognani: "Ci sono oltre 200mila euro per gli alluvionati"

Nelle variazioni di bilancio "ci sono oltre 200mila euro" per gli alluvionati. Mentre per quanto riguarda i fondi destinati agli eventi natalizi, "è ancora tutto da definire". Così l'assessore al Bilancio, Vittorio Cicognani, replicando al consigliere comunale di Forlì & Co, Federico Morgagni, circa gli investimenti dell'amministrazione comunale per gli eventi che animeranno le festività di Natale in centro storico.

"Le due variazioni di bilancio citate dal consigliere Morgagni non sono scritte sulla pietra - premette Cicognani -. Come già spiegato dall’assessora Andrea Cintorino, i due importi di 236 mila e 173 mila euro rappresentano una spesa di massima, una stima. Non corrispondono in alcun modo alla spesa reale per luminarie e videomapping, che sapremo solo molto più avanti. La volontà dell’amministrazione comunale, più volte ribadita dallo stesso sindaco, è di spendere meno dello scorso anno, senza per questo dover rinunciare al Natale. Lo faremo anche grazie a sponsorizzazioni importanti e al contributo di enti, società e aziende del territorio che ci hanno manifestato la volontà di condividere con noi la programmazione e realizzazione delle prossime festività".

"Al tempo stesso, il consigliere Morgagni omette di riferire alla platea di Facebook e ai suoi sostenitori che all’interno del vasto piano di variazioni che andremo ad approvare lunedì prossimo in consiglio comunale ci sono anche i 200mila euro messi a disposizione delle famiglie alluvionate per l’acquisto di libri e materiale di testo, nonché ulteriori 12mila euro per la gratuità dei centri estivi per i nuclei alluvionati - conclude -. Da qui si capisce la natura strumentale della comunicazione del capogruppo di Forlì&Co, assolutamente di parte e diffusa con l'unico scopo di screditare l’amministrazione comunale".