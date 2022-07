Provincia, fondi per strade e scuole: 200mila euro per la nuova palestra dell'Artusi

Il Consiglio provinciale ha approvato la quarta variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e la modifica al programma biennale dei servizi e forniture 2022-2023. Sono stati destinati 1.050.000 euro dell’avanzo di amministrazione per spese di investimento. “Abbiamo approvato una variazione di bilancio prudenziale - esordisce il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca - che tiene conto di due possibili incognite di qui alla fine dell’anno: entrate non certe relative alle imposte del mercato dell’auto e ulteriori possibili aumenti del costo dell’energia".

"Manteniamo una quota dell’avanzo ad eventuale salvaguardia dell’equilibrio di bilancio della Provincia, ma con questa variazione abbiamo voluto dare un segnale ulteriore a favore delle manutenzioni delle strade e delle scuole. Impegnamo quasi 200mila di contributo statale per la nuova palestra dell’Istituto Artusi di Forlimpopoli e ulteriori 180mila euro di fondi provinciali per gli interventi nelle scuole superiori della provincia - prosegue -. Vengono destinati 800mila euro, equamente ripartiti tra il territorio forlivese e il territorio cesenate per potenziare il piano di manutenzione delle strade provinciali partito a maggio".

"I Sindaci in ogni incontro che sto facendo nel territorio mi chiedono investimenti sulle strade per garantire la sicurezza dei cittadini e supportare l’attività delle imprese che necessitano di un sistema infrastrutturale efficiente e interventi di ammodernamento degli edifici scolastici - conclude -. Complessivamente con questo bilancio abbiamo messo in campo un piano di investimenti di 30 milioni di euro di lavori pubblici proprio per colmare le difficoltà degli ultimi anni.”