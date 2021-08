Vasco Rossi cade dalla bici e si lussa la spalla, cure a Forlì: "Il Dok è il top. Io sono una Roccia"

"Voglio una vita spericolata". Molto attivo sui social, Vasco Rossi pochi giorni fa ha annunciato su Instagram di essersi infortunato cadendo dalla bici. Sentenza dell'incidente: lussazione della spalla. "Per fortuna niente di grave, un male boia però", il commento nella "breaking news" annunciata ai suoi fan. "Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi", ha ironizzato. E il rocker di Zocca venerdì ha fatto tappa a Forlì, affidandosi alle cure del professor Giuseppe Porcellini, medico forlivese che opera al Policlinico di Modena.

E il Blasco, 69 anni, ha postato un'altra foto di aggiornamento proprio con Porcellini. Sorridente e con un vistoso tutore alla spalla destra per immobilizzare l’arto. "A Forlì...dal mitico Dottor Porcellini per un controllo, terapia e sistemazione tutore. La spalla promette bene. Il Dok è il top. Io sono una Roccia". Porcellini aveva infatti curato in urgenza Rossi già giovedì. Il post ha raccolto oltre 55mila like in 18 ore e oltre mille commenti. Tanti gli auguri di pronta guarigione arrivati dagli ammiratori, ma anche da colleghi e amici, come Emma Marrone e Fiorella Mannoia.

Il dottor Porcellini è noto per aver trattato numerosi piloti del Motomondiale nel recupero degli infortuni alla spalla. Tra questi un altro Rossi, Valentino nel 2010, Marco Melandri e Andrea Dovizioso lo scorso anno dopo un incidente con la moto da cross a Faenza.