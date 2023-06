Vasco Rossi sceglie la foto del bimbo forlivese nel fango come omaggio alla Romagna alluvionata

"Portare un po' di gioia a questa terra ferita, ma orgogliosa e fiera, fantastica. Viva e forza Romagna!".Durante il concerto tenutosi a Rimini e Bologna nei giorni scorsi Vasco Rossi ha scelto l'immagine scattata dal fotografo Forlivese Enzo Petito per omaggiare e Incitare la popolazione romagnola colpita dall'alluvione dello scorso 16 maggio. Un pensiero dedicato alle popolazioni alluvionate, rievocato anche durante la due giorni di Rimini, quando è saluto sul palcoscenico lo storico bassista del Blasco, l'imolese Claudio Gollinelli, per tutti il Gallo, che ha cantato insieme alla rockstar di Zocca "Romagna Mia".

La foto è stata proiettata sui maxi led che compongono la scenografia del palco, insieme allo scatto di una spiaggia della Riviera romagnola con la scritta Tin Bota (Tieni Botta), nei giorni del disastro delle alluvioni. Le immagini di Petito nel frattempo saranno esposte venerdì al ristorante "Casa La Corte". "Con il proprietario Riccardo La Corte abbiamo pensato di organizzare una mostra ftografica con annessa cena di beneficenza e un'asta delle immagini esposte, con il ricavato che andrà devoluto in beneficenza per i cittadini che sono stati colpiti dall'alluvione". La serata si svolgerà alle 20 nel locale di via Mattei 2/e, a Forlì.