Vasto incendio in collina a cavallo tra Cesena e Bertinoro: ore di lavoro per i Vigili del fuoco

La serata di sabato si è conclusa con un vasto incendio in collina che ha unito il Cesenate ed il Forlivese. In particolare le fiamme si sono sviluppate in una zona in cui hanno trovato gioco facile a causa della vegetazione e delle sterpaglie, pare che il rogo sia partito da un campo agricolo, ancora in corso d'accertamento le cause. Le aree interessate sono state le colline tra Diegaro, Capocolle e Bertinoro. In pratica i Vigili del fuoco si sono messi al lavoro intorno alle 21:30 e sono stati impegnati per diverse ore. Visibili le fiamme e la densa colonna di fumo, come molti hanno segnalato sui social da varie zone di Cesena, ma anche dall'area forlivese. In serata il sindaco di Bertinoro Gessica Allegni ha informato con un post su Facebook: "Si è sviluppato nel corso della serata un grave incendio in località Massa, al confine tra Cesena e Bertinoro. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate sul posto insieme ai volontari della Protezione Civile". L'aggiornamento alle ore 23:40 di sabato: "L'incendio è sotto controllo e non si segnalano danni ad abitazioni, persone e fabbricati", la rassicurazione del sindaco.