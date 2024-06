Nuova Tangenziale, i negozianti: "Siamo in difficoltà, ma nessuno ci ascolta: "Servono contributi a fondo perduto"

Non si placa il grido d’allarme dei negozianti di Vecchiazzano, alle prese da mesi con i disagi dovuti ai lavori per il nuovo tratto della tangenziale che stanno facendo ‘fuggire’ i loro clienti. Una situazione che ha portato alla perdita di almeno il 50% degli incassi, facendo chiudere strade e portando al transito di mezzi pesanti che caricano e scaricano macerie alzando polvere. Problemi iniziati a dicembre e non ancora terminati.

“Anas e Comune continuano a restare indifferenti e a non intervenire pur conoscendo molto bene cosa sta accadendo da mesi – spiega Walter Maida, titolare del negozio di fiori "Il Girasole" in via Ca’ Dolce -. Tante volte abbiamo provato a sollecitarli e a far presente il nostro disagio, ma nessuno se ne fa carico. Come se non bastasse i problemi sono aumentati nell’ultimo periodo”.

“In via Ca’ Dolce sono iniziati anche i lavori per la nuova rete fognaria e i mezzi stanno operando anche sulla strada dove ho il negozio, che è come imprigionato. Da mesi viene sempre meno gente e non posso neanche esporre i fiori, perché con la polvere, sarebbero da buttare il giorno stesso. La vera problematica è che nessuno sembra volersi far carico della situazione: ad esempio l’Anas ci ha detto che via Castel Latino non è mai stata toccata dai lavori, cosa assolutamente non vera perché ci sono stati lavori alla linea telefonica, a quella elettrica e alle fogne, e che non è mai stata chiusa al traffico, perché si poteva percorrere in senso alternato con un semaforo. Nessuno pensa a noi”, spiega.

Quale potrebbe essere una soluzione? “A Bologna l’hanno trovata: il Comune e la Camera di Commercio si sono accordati per dare contributi a fondo perduto ai negozi danneggiati dai lavori per la costruzione della tranviaria e non capisco perché non possa accadere la stessa cosa a Forlì. Questo sarebbe un importante primo passo che significherebbe che almeno qualcuno ci considera”.

Ed infine: “Speriamo che con le elezioni possa cambiare qualcosa, ma al momento neanche i rappresentanti del nostro quartiere, tranne una sola persona, si sono mossi. Non voglio immaginare cosa accadrà da agosto quando chiuderanno via Ca’ Dolce per un tempo indeterminato”.