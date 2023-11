A Vecchiazzano un incontro su famiglia e genitorialità

Il Movimento per la Vita ed il Centro di Aiuto alla Vita di Forlì. assieme al Servizio Tutela Minori della Diocesi di Forlì-Bertinoro, promuovono l'incontro pubblico sul tema “Dallo stupore dell'inizio alla responsabilità di custodire la vita”, che si terrà a Forlì venerdì 17 novembre, alle ore 20.45, presso la Sala polivalente “Maria Graffiedi” (Parrocchia di Vecchiazzano).

Con l'introduzione del Vescovo Livio Corazza e con l'aiuto delle relatrici, Laura Mullich (Psicoanalista di Trieste) e Elisa Severi (Psicoterapeuta UCIPEM Forlì), gli organizzatori propongono ai partecipanti un percorso, che partendo dalle immagini di sorprendente bellezza dell'inizio della vita e della relazione mamma-bambino, dovrebbero condurre alla consapevolezza di una responsabilità per tutti, di accogliere e tutelare ogni persona in ogni momento della sua vita. L'incontro precede la “Giornata nazionale di Preghiera per le Vittime degli Abusi” che si celebra sabato 18 novembre e nella quale il Vescovo Corazza a Forlì presiederà alle ore 19 la recita dei Vespri presso la chiesa delle Clarisse di S. Biagio.