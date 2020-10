Vede il ladro all'opera e chiama subito la Polizia: arresto fulmineo in zona Portici

E' partita da una segnalazione di un passante l'operazione svolta dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì che ha permesso di stanare un "topo d'auto" nei pressi del centro commerciale "I Portici". Nella rete è finito un 34enne, arrestato in flagranza di reato con le accuse di "tentato furto di autovettura", nonchè "porto di strumenti atti ad offendere" e di un coltello a serramanico. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì. Ad allertare il numero d'emergenza unico 112 è stato un uomo che ha notato come un individuo stesse scassinando serratura di una "Fiat Panda".

Mentre il testimone informava dei fatti le forze dell'ordine, il ladro si è calato nell'abitacolo, cominciando ad armeggiare anche sotto il volante, così da alimentare il sospetto di scappare via con l'utilitaria. Il malvivente non è riuscito nell'intendo, abbandonando la vettura e dirigendosi verso il parcheggio interrato, probabilmente con l’intenzione di prendere di mira altre auto. In pochi istanti è arrivata la Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale: grazie alle indicazioni precise ricevute dal testimone, i poliziotti hanno individuato tra le auto in sosta il ladro, il quale aveva tentato invano di nascondersi.

Aveva con sè un cacciavite, usato per scassinare la Fiat Panda, ed un coltello a serramanico. Inoltre, aveva anche una modica quantità di stupefacente, che gli è costata la segnalazione come assuntore. Venerdì mattina è comparso in tribunale per il processo per direttissima: il giudice Nunzia Castellano (pubblico ministero Filippo Santangelo) ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio che si terrà il prossimo 20 ottobre.