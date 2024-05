Veglia di Pentecoste, il Vescovo: "Dopo covid e alluvione finiamo di vedere solo quello che non funziona"

Si è celebrata, sabato dalle 20.45 in Duomo, la Veglia di Pentecoste presieduta dal vescovo Livio Corazza. "La Pentecoste - ha detto - ci insegna che il dono dello Spirito Santo dà coraggio per uscire dai nostri circoli chiusi e ci manda al servizio degli altri".

Numerosi saranno i giovani forlivesi, tra cui anche scout del Gruppo Bertinoro 1°, che partiranno prossimamente per conoscere, lasciarsi cambiare e condividere. Hanno ricevuto il mandato missionario per esperienze in diversi luoghi del mondo, chi in Tanzania, chi in Madagascar, chi a Lima, in Perù.

Dopo le testimonianze di Laura, Veronica, Cristina, Loris e Marilena, il Vescovo ha esortato a chiedere, nella preghiera, lo Spirito Santo. "Non è facile - ha detto - ma significa chiedere davvero di continuare ad amare nonostante tutto". Infatti "gli apostoli, una volta che hanno ricevuto lo Spirito Santo, sono usciti e hanno dedicato la vita all'annuncio del Vangelo senza che ciò procurasse loro fortuna economica, fuggendo dalle persecuzioni, morendo martiri" ma "dentro di loro è rinato l'amore". Erano "spenti, disuniti" ma "hanno saputo ritrovare l'unità nella comunità cristiana, non erano più individualisti, hanno aperto il loro cuore".

"Anche noi, dopo la lunga prova del Covid e dell'alluvione - ha proseguito il Vescovo - dovremmo "finire di vedere solo quello che non funziona, quello che non c'è, di lamentarsi" ma lo "sguardo del credente" implica di "vedere i segni dello Spirito". Per esempio "tanti di noi, lasciando da parte i propri interessi personali, sono andati ad aiutare gli altri". Pertanto "via le troppe interpretazioni depressive, negative: il male come il fango contrasta con l'azione dello Spirito, però credo che la nostra preghiera debba dare sempre più dare spazio a riconoscere l'amore in noi e nelle persone accanto a noi".