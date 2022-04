La benedizione del fuoco nuovo, le campane a festa: la veglia pasquale in Cattedrale

Nel Sabato Santo il vescovo Livio Corazza ha presieduto in Cattedrale la veglia pasquale e la messa della Resurrezione, tornata a svolgersi con i riti e le parti della celebrazione che negli ultimi due anni non è stato possibile effettuare per effetto delle norme anti-Covid. La liturgia è iniziata all’esterno con la benedizione del fuoco nuovo, dal quale è stato poi acceso il cero pasquale, simbolo della resurrezione di Cristo, con il quale il vescovo è poi entrato in chiesa precedendo i fedeli. Dopo aver proclamato l’Exultet, l’antico inno cristiano che annuncia che Gesù è risorto, sono stati letti i passi della Sacra Scrittura, con le campane, legate e ferme dalla sera del Giovedì Santo, a suonare a festa durante il Glorio. Al termine dell’omelia il vescovo ha benedetto l’acqua, simbolo della vita nuova di Cristo, rinnovando con i fedeli le promesse battesimali.