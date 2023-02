"Vele da a-mare", il laboratorio di narrazione fa tappa alla scuola dell’infanzia "La Nave"

Entra nella fase operativa il progetto Fantariciclando per l’offerta formativa “Cittadini di oggi e di domani”, programma sull’educazione alla cittadinanza responsabile che giovedì fa rotta alla scuola dell’infanzia "La Nave" di Forlì. Si tratta di un laboratorio di narrazione e materialità, guidato da Flavio Milandri, per una introduzione esperienziale all’Agenda Onu 2030. "L'imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita delle cose” - spiega Milandri -. "Vele da a-mare" tra gli altri progetti avviati fa parte dell’offerta formativa “Cittadini di oggi e di domani”, progetto sull’educazione ad una cittadinanza responsabile, che coinvolge una parte importante della comunità operosa forlivese tra associazioni, enti e alcune istituzioni del comprensorio che saranno in festa a fine maggio con una azione collettiva alla Casa della Legalità-area ex Limonetti Forlì". Tra le storie raccontante anche "Avventure ad alghe Verdi" della scrittrice Renata Franca Flamigni.