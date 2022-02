Tangenziale scambiata per una pista: sfiorati i 140 all'ora, patente ritirata e oltre 500 euro di multa

Ancora automobilisti col piede pesante in Tangenziale. Venerdì gli agenti della Polizia Stradale di Forlì sono stati impegnati in un controllo finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di velocità attraverso il "Trucam". Sono otto gli automobilisti sanzionati, ma uno - un 49enne residente nel ravennate - è stato sorpreso alla guida della sua vettura a quasi 140 all’ora lungo la Tangenziale Est, nonostante il limite di 90. Per lui sono scattate la multa da 540 euro e il ritiro della patente, che rischia di essere sospesa fino a tre mesi.

TANGENZIALE E VELOCITA' FOLLI - AUTOVELOX, UN PERCORSO PIENO DI OSTACOLI

Nel frattempo il Comune di Forlì ha chiesto alla Prefettura di poter controllare la velocità sulla tangenziale tramite autovelox. "Si tratta di una velocità di tutto rispetto, che permette di attraversare la città in 4-5 minuti - spiega l'assessore alla Mobilità Giuseppe Petetta -, per questo lo scorso anno, in giunta, abbiamo dato un parere positivo ad una relazione della Polizia Municipale che ha stimato come alto il livello di incidentalità della tangenziale e poi l'abbiamo inoltrata alla Prefettura per i suoi provvedimenti”. L'iter avviato è tutt'altro che immediato, in quanto sarà l'ente governativo ad avere l'ultima parola, non prima di aver acquisito il parere dell'ente proprietario della strada, che essendo una strada statale è l'Anas .

TANGENZIALE - Tre punti critici da mettere a posto