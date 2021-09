Vende vetture usate senza autorizzazione: maxi sanzione per un autosalone

La Polizia di Stato di Forlì ha contestato infrazioni per oltre 6.500 euro al titolare di un autosalone, incappato nei controlli della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Forlì, da sempre impegnata nel monitoraggio di tutte le attività commerciali del settore dell’automotive (carrozzerie, centri di revisione, officine, rivenditori, agenzie di pratiche auto e non solo) al fine di contrastare i traffici illeciti di veicoli e pezzi di ricambio.

Gli investigatori non ci hanno messo molto a capire che qualcosa non andava. L’autosalone, con sede nella prima periferia della città, infatti vendeva auto e moto usate, anche lasciate in conto vendita da privati, senza avere le carte in regola: in particolare mancava la comunicazione di inizio attività al sindaco che, guarda caso, solo dopo i controlli della Polstrada l’amministratore si è affrettato a presentare. Il danno, però, era fatto e le multe sono scattate.

E’ stata rilevata anche la mancata tenuta del registro delle operazioni commerciali su beni usati, fondamentale per tracciarne la corretta circolazione sul mercato. I poliziotti hanno passato alla lente di ingrandimento anche il sito internet dell’autosalone, verificando in particolare la difficile accessibilità o addirittura l’assenza delle informazioni minime da fornire all’utente per effettuare acquisti in sicurezza.

Foto di repertorio