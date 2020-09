Venerdì senza mercato ambulante in Piazza Saffi: c'è la "Coppi e Bartali"

Venerdì 4 settembre senza mercato ambulante in Piazza Saffi. Il cuore del centro storico di Forlì ospiterà infatti la partenza e l'arrivo della quarta ed ultuima tappa della "Settimana internazionale Coppi e Bartali". Il posizionamento del palco, dei mezzi e delle attrezzature inerenti la manifestazione sportiva in Piazza Saffi, Via delle Torri e strade limitrofe comporterà infatti l'inibizione dell'uso dell'area normalmente occupata dagli operatori ambulanti del mercato extra-alimentare del venerdì.

L'amministrazione ha regolarmente informato e consultato sull’intera questione le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori commerciali su suolo pubblico, anche nell'ambito d’incontri specifici tenuti presso la Sede Comunale. "Le organizzazioni si sono dichiarate favorevoli alla sospensione del mercato per il 4 settembre, concordando sul recupero di tale giornata in altra data da definire", rende noto il Comune.