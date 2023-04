Venerdì santo, è tempo di via Crucis: le immagini di quella in centro storico e a Cusercoli

Venerdì Santo è stato il giorno dedicato alla celebrazione della passione e morte di Gesù Cristo. La Diocesi di Forlì-Bertinoro ha offerto numerose occasioni per vivere e condividere la rievocazione della Via Crucis, a partire da quella organizzata nel cuore di Forlì dall’Unità Pastorale del Centro Storico guidata da don Antonino Nicotra, con partenza alle 21 dalla chiesa della SS. Trinità, in piazzetta Melozzo. Via Crucis anche in centro storico a Cusercoli. Ecco le immagini delle due celebrazioni