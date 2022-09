Vennero barbaramente uccisi 14 civili: Santa Sofia commemora l'Eccidio delle Sodelle

Sabato il Comune di Santa Sofia, insieme a Comune di Galeata, Anpi di Santa Sofia, Galeata e Forlì Cesena, associazione Reduci e Combattenti e Alpini Alto Bidente organizza le celebrazioni per commemorare l'Eccidio delle Sodelle, durante il quale vennero barbaramente uccisi 14 civili tra il 27 e il 29 settembre 1944. L'appuntamento è alle 11 al monumento ai caduti a Collina di Pondo. Dopo i saluti istituzionali da parte degli amministratori e gli interventi di Liviana Rossi, presidente Anpi Santa Sofia, e Gianfranco Miro Gori, presidente Anpi Provinciale Forlì Cesena, verrà deposta una corona al monumento.

Durante la mattinata, prima delle celebrazioni, sarà possibile partecipare a due escursioni, con arrivo a Collina di Pondo entro le 11 e a cui parteciperanno anche alcuni studenti dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia. "Il coinvolgimento degli studenti in queste manifestazioni è fondamentale - sottolinea il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi -. Oggi più che mai è indispensabile coinvolgere le giovani generazioni per condividere e far conoscere loro i fatti di cronaca locale che sono alla base dei grandi avvenimenti storici. La storia che si studia sui libri è fatta di avvenimenti reali ed è nostro compito tenere viva la memoria del passato in maniera concreta.”

Per sabato sono previste anche due escursioni: l'Associazione Tour De Bosc propone il trekking “Percorso alla scoperta di Collina di Pondo”, con ritrovo alle 9 al parcheggio della Chiesa di Collina di Pondo. L'escursione, di circa 4 chilometri, è gratuita ma è consigliata la prenotazione (Stefano, 347 5074386; Andrea, 348 1364102; Emiliano, 349 5693757). Bidente Bike project propone, invece, un'uscita in mountain bike con ritrovo alle 8 in piazza Matteotti a Santa Sofia. Il percorso, di circa 25 chilometri, è di difficoltà media. Al termine, il Consorzio Forestale Volontario Alta Valle del Bidente offrirà un omaggio a tutti i partecipanti alle escursioni.