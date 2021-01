Ventesima Lotteria della Solidarietà: estratti i biglietti vincenti, primo premio un buono viaggio

Venerdì con l’estrazione, si è compiuto l’ultimo atto relativo alla ventesima edizione della Lotteria della Solidarietà, iniziativa di raccolta fondi promossa congiuntamente dalla Associazione Amici di don Dario, dal Consorzio di Solidarietà Sociale e da Assiprov. L’emergenza Covid non ha ovviamente permesso lo svolgimento della tradizionale Cena Conviviale a conclusione della manifestazione, per cui si è proceduto unicamente all’estrazione dei 150 biglietti vincenti (il cui elenco è in allegato) che si è svolta alla presenza dei rappresentanti degli enti organizzatori (Alberto Bravi per l’associazione Amici di don Dario, Fabio Fabbri per Assiprov e Corinna Crippa per il Consorzio di Solidarietà Sociale) e di quella della Polizia Municipale (a garanzia della trasparenza dell’operazione). Nello stesso contesto sono stati resi pubblici i due progetti di innovazione sociale e solidale, identificati dall’apposita commissione della Lotteria, a cui viene donato un contributo economico.

"I progetti pervenuti sono stati ben cinque - afferma Bravi, presidente dell’associazione Amici di don Dario – tutti di grande qualità e meritevoli di sostegno. Ringrazio di cuore gli organismi che li hanno presentati: purtroppo il budget a disposizione ci ha permesso di premiarne solamente due”. I progetti vincenti sono “Terzo Tempo Caffè: è bello ri-trovarsi insieme”, promosso dalla cooperativa sociale L’Accoglienza, al fine di dotare il locale sito in Vecchiazzano di attrezzature ludiche e di strumentazioni per l’organizzazione di eventi musicali all’aperto, a cui viene destinato un contributo di 1.500 EURO e “Una fiumana di libri”, curato dall’associazione Comitato Genitori Scuola Materna ed Elementare di Fiumana, a cui vengono devoluti 1.000 EURO, per la creazione di una biblioteca presso la Scuola Primaria Anna Frank, a servizio non solo degli alunni e degli insegnanti, ma anche aperta alla comunità locale.

La Lotteria, come di consueto, prevede l’elargizione anche di 1.500 euro al Fondo Carcere, gestito dal cappellano della Casa Circondariale di Forlì, don Enzo Zannoni. La consegna ufficiale di tali contributi avverrà entro il 15 febbraio prossimo nel corso di una piccola ma significativa cerimonia. "I biglietti collocati - continua Bravi - sono stati 28.171, in flessione rispetto ai 36.143 della passata edizione: un risultato che comunque riteniamo soddisfacente, in quanto maturato in un contesto fortemente condizionato dalle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19 e dall’indubbia limitazione nelle relazioni, fondamentali per la diffusione dei biglietti stessi. La cifra complessiva che viene ristornata alle organizzazioni che hanno partecipato a questa edizione della Lotteria, impegnandosi nella vendita dei biglietti è di 19.300 euro".

Conclude Bravi: "Complessivamente, nelle 20 edizioni, grazie alla Lotteria della Solidarietà, abbiamo erogato contributi ad organizzazioni del Terzo Settore per 394.550 euro: una cifra importante che ci stimola a proseguire in questa iniziativa, dandoci fin d’ora l’appuntamento alla ventunesima edizione che avvieremo nel prossimo mese di settembre". I premi potranno essere ritirati entro il 30 aprile, consegnando i biglietti vincenti all'Associazione Amici di Don Dario (via Dandolo, 18 a Forlì). I buoni premio offerti da Conad sono spendibili nei supermercati Bengasi, Ronco, Stadium, La Cava, Ravaldino, Appennino, Castrocaro, Predappio (Rabbi) e Meldola (Bidente).

I biglietti vincenti

1° BUONO VIAGGIO da 1500 € - Agenzia Viaggi Fortuna 31693

2° BUONO ACQUISTO da 600 € - Centro Radio TV Casadei 05220

3° BUONO ACQUISTO da 300 € - Centro Radio TV Casadei 26873

4° BUONO ACQUISTO da 100 € - CAM biciclette, scooter e ricambi 31590

5° BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei 34615

6° BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei 25851

7° BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei 24087

8° BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei 04532

9° BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei 20980

10°BUONO ACQUISTO da 100 € - Centro Radio TV Casadei 15636

11° BUONO ACQUISTO da 100 € - Supermercati Conad 17447

12° BUONO ACQUISTO da 100 € - Supermercati Conad 20987

13 BUONO STAMPA 100 foto 12x18 - Foto Paolini 23803

14°BUONO POLIZZA ASSICURATIVA CAPOFAMIGLIA - Groupama 23916

15° BUONO POLIZZA ASSICURATIVA CAPOFAMIGLIA - Groupama 27917

16° BUONO POLIZZA ASSICURATIVA CAPOFAMIGLIA - Groupama 00963

17°BUONO POLIZZA ASSICURATIVA CAPOFAMIGLIA - Groupama 28514

18° BUONO POLIZZA ASSICURATIVA CAPOFAMIGLIA - Groupama 31106

19° BUONO ACQUISTO da 50 € - CAM biciclette, scooter e ricambi 30400

20° BUONO ACQUISTO da 50 € - CAM biciclette, scooter e ricambi 32038

21° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 00645

22° BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 12245

23°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 22805

24°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 27052

25°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 11700

26°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 02617

27°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 23293

28°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 16081

29°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 27504

30°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 26388

31°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 29511

32°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 24344

33°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 11729

34°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 26405

35°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 21276

36°BUONO ACQUISTO da 50 € - Supermercati Conad 26506

37°BUONO ACQUISTO da 50 € - Torrefazione Mambelli 13992

38°BUONO ACQUISTO da 50 € - Torrefazione Mambelli 14254

39°BUONO CENA da 50 € - Ristorante Pizzeria Le Macine 29110

40°BUONO ACQUISTO da 30 € - Abbigliam. Lucia e Irene Castrocaro 14374

41°BUONO ACQUISTO da 30 € - Libreria Duomo 18314

42°BUONO ACQUISTO da 30 € - Libreria Duomo 22402

43°BUONO ACQUISTO da 30 € - Libreria Duomo 22519

44°BUONO ACQUISTO da 30 € - Libreria Duomo 00452

45° BUONO ACQUISTO da 30 € - Libreria Duomo 20252

46°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 01868

47°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 09298

48°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 18962

49°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 14367

50°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 17778

51°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 30126

52°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 28852

53°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 11799

54°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 25542

55°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 21351

56°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 22769

57°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 29215

58°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 09283

59°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 13467

60°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 10322

61°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 24084

62°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 13978

63°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 28018

64°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 25142

65°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 06672

66°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 25013

67°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 03586

68°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 31069

69°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 25713

70°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 00026

71°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 02776

72°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 32011

73°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 07758

74°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 11801

75°BUONO ACQUISTO da 30 € - Supermercati Conad 23052

76°BUONO TAGLIO CAPELLI uomo o donna - Glamour LaB 21265

77°BUONO TAGLIO CAPELLI uomo o donna - Glamour Lab 03837

78°BUONO TAGLIO CAPELLI uomo o donna - Glamour Lab 16506

79°BUONO TAGLIO CAPELLI uomo o donna - Glamour Lab 14762

80°BUONO TAGLIO CAPELLI uomo o donna - Glamour Lab 03171

81° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 10304

82° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 16612

83° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 31374

84° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 30000

85° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 31618

86° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 08979

87° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 16730

88° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 12471

89° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 22565

90° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 01502

91° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 28590

92° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 03014

93° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 34981

94° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 22610

95° BUONO ACQUISTO da 20 € - Caseificio Antica Cascina 33929

96° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 21013

97° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 16942

98° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 21701

99° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 16320

100° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 18399

101° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè14712

102° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 01177

103° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 03649

104° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 30770

105° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 23750

106° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 25383

107° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 25413

108° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 08593

109° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 25301

110° BUONO 1 kg CAFFE' (4x 250g) - Estados Cafè 27262

111° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 25871

112° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 19901

113° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 06363

114° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 26177

115° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 17961

116° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 19372

117° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 13918

118° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 07435

119° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 27601

120° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 31466

121° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 31287

122° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 23548

123° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 34959

124° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 29888

125° CONFEZIONE REGALO Tocco d'Artista - Coop Cavarei 27905

126° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale 28702

127° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 34865

128° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 31708

129° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 10712

130° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 17983

131° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 32290

132° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 14533

133° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 14019

134° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 01281

135° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 28984

136° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 34486

137° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 09850

138° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 11005

139° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 22597

140° BUONO SCONTO 10 € (su spesa da 30 €) - Cantina Sociale Forlì 18987

141° BUONO LAVAGGIO AUTO BASE - Car Wash Isola Bella 06639

142° BUONO LAVAGGIO AUTO BASE - Car Wash Isola Bella 12341

143° BUONO LAVAGGIO AUTO BASE - Car Wash Isola Bella 27336

144° BUONO LAVAGGIO AUTO BASE - Car Wash Isola Bella 00944

145° BUONO LAVAGGIO AUTO BASE - Car Wash Isola Bella 10531

146° BUONO TRATT. ABBRONZANTE - Attrazione Solare 01467

147° BUONO TRATT. ABBRONZANTE - Attrazione Solare 29274

148° BUONO ACQUISTO da 10 € - Forno Agatensi 18478

149° LIBRO su don Dario "Il Signore dà le uova a chi alleva le galline" 18048

150° LIBRO su don Dario "Il Signore dà le uova a chi alleva le galline" 20490