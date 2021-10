Venti fotografi da tutt'Italia a Forlì per un workshop con Letizia Battaglia

In occasione della mostra fotografica “Essere Umane” che ha portato ai Musei di San Domenico di Forlì (fino al 30 gennaio 2022) oltre duecentocinquanta opere di trenta artiste di livello mondiale, Letizia Battaglia, una delle artiste protagonista della collettiva e icona vivente della fotografia, sta tenendo un workshop fotografico per una ventina di fotografi provenienti da tutta italia. Nel corso del workshop, Battaglia, insieme a Roberto Timperi, sta accompagnando gli allievi in un percorso che li porterà ad approfondire, arricchire e ampliare la loro personale ricerca fotografica. Durante le giornate del workshop, la Battaglia ha visitato la mostra Essere Umane.