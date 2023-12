Vento, dall'inizio dell'allerta rossa sono stati oltre duecento gli interventi dei Vigili del fuoco

Dall'inizio dell'Allerta Rossa diramata nella giornata di venerdi 1 Dicembre 2023, le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forli-Cesena, hanno effettuato oltre 200 interventi sul territorio provinciale. Hanno operato sul territorio 13 squadre con l'ausilio di 2 autoscale, una piattaforma aerea ed una autogru.

Le maggiori criticità nel cesenate e nella fascia appenninica dove le squadre hanno operato per rimuovere alberi e rami caduti a terra che ostruivano la circolazione stradale. Interventi anche per elementi pericolanti come tegole, tende, antenne, scuroni ed insegne. Svolti anche alcuni interventi per alberi caduti contro edifici, arrecando danni strutturali limitati. Alcune piante cadute hanno arrecato danni a vetture parcheggiate, senza coinvolgere persone.