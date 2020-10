Verde, benessere e prodotti tipici: il centro si anima con il Mercatino d'Autunno

Il centro storico di Forlì si anima sabato e domenica col Mercatino d'Autunno, con stand aperti dalle 9 alle 20 ed accesso gratuito. Espositori e pubblico sono tenuti ad osservare le norme igieniche, di distanziamento e ad indossare la mascherina. Si tratta, spiega l'assessore con delega al Centro storico Andrea Cintorino, di "un nuovo appuntamento al quale abbiamo concesso il patrocinio. L'Autunno, con la sua dolcezza di luci e colori, è un invito a prenderci cura di noi, della casa e degli spazi personali e il Mercatino d'Autunno è l'occasione ideale per trovare il meglio che può offrire questa stagione di passaggio. Nella nostra bellissima Piazza Saffi e lungo via delle Torri saranno presenti tre settori merceologici: il verde, il benessere e i prodotti tipici, disposti in modo da creare un unico percorso ma con spazi distinti".

"La zona del verde proporrà piante e fiori di stagione, alberi da frutto, piante grasse, erbe aromatiche, vasi e terrecotte, arredo green per esterni oltre a oggettistica da interno - prosegue Cintorino -. L’area del benessere presenterà servizi per la cura della persona oltre a prodotti olistici, erboristerie, essenze, cosmesi ed integratori per rafforzare naturalmente le difese immunitarie. Infine al Mercatino d'Autunno non possono mancare li prodotti tipici e di stagione. Complessivamente sono attesi circa 70 operatori: un buon obiettivo, considerando la novità dell’evento ed il periodo non proprio facile. Ciò vuol dire che Forlì continua ad essere una piazza d’eccellenza per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi".