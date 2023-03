Vernice Art Fair, l'edizione del ventennale fa il pieno di pubblico. Riconoscimento ai giovani talenti

Grande successo di pubblico e di vendite all'edizione del ventennale di Vernice Art Fair, ospitata nei padiglioni della Fiera di Forlì nel weekend appena concluso. Le promesse di una edizione ricca e all’altezza dell’importante compleanno da festeggiare sono state mantenute. Gli eventi collaterali di grande spessore e quasi 700 artisti in fiera provenienti da tutta Italia e anche da oltre 25 paesi esteri hanno richiamato un pubblico interessato e numeroso. Domenica sera si sono tenute le premiazioni del ventesimo Concorso Coinè per l’Arte. Visto il livello altissimo delle opere partecipanti numerosi sono stati i riconoscimenti conferiti.

Il primo premio ad ex aequo è andato al toscano Giuliano Caporali con l’opera “Senza titolo giallo” e al cesenate Adriano Maraldi con l’opera “Arrivano dal mare”. Il secondo premio se lo è aggiudicato il torinese Gianni Depaoli con “La morte di Cecilia”. Il terzo premio invece è andato all’opera di Tatsiana Naumcic, con l’opera “Selva silenziosa”. Il premio della stampa è stato conferito invece alla fotografia del bresciano Pier Gatteri intitolata “Muse”.

Vernice art fair è anche il riconoscere l’importanza e il valore che danno le persone con la loro dedizione alla manifestazione, così due menzioni speciali per questo ventennale sono andate a due grandi artisti che partecipano da tantissimi anni, il senese Giuliano Censini e il veneto Silvio Zago. Riconoscimento anche per i giovani talenti e dalla scorsa edizione la kermesse vanta la presenza delle Accademie di Belle Arti.

In questa edizione sono stati premiati come miglior studenti, per l’Accademia di Belle Arti di Bologna, coordinata dalla Prof.ssa Vanna Romualdi, la studentessa Elena Boni, per quella di Firenze, coordinata dalla professoressa Paola Bitelli, Chiara Gasbarro, per l’Accademia di Ravenna, rappresentata dalla professoressa Silvia Bertiè, Francesca Fantoni, e per quella di Verona coordinata dai Professori Daniela Rosi e Mauro Pipani, Michele Farina. I giovani artisti avranno uno stand tutto per loro nella prossima edizione di Vernice art fair 2024.