Vernice Art Fair va in archivio: a Maurizio Tangerini il primo premio del Concorso Internazionale “Coinè per l’Arte”  

Va in archivio la 18esima edizione del Concorso Internazionale “Coinè per l’Arte”, l’edizione 2021 di Vernice Art Fair, la mostra-mercato d’arte contemporanea che ha permesso direttamente agli artisti, e alle associazioni culturali che li promuovono, di presentare le proprie creazioni al pubblico. Una formula che continua a riscontrare il gradimento sia degli artisti stessi – più di 600 quelli presenti alla rassegna – sia del pubblico. Davvero numerose le presenze registrate in fiera durante i tre giorni della manifestazione: appassionati, critici, colleghi artisti, galleristi e tanti giovani attratti dalle nuove tendenze delle arti visive in mostra a Forlì.



A chiudere idealmente la manifestazione, alle 18 si sono svolte le premiazioni del concorso “Coinè per l’Arte” che, visto l’elevato numero di iscritti e l’importante livello artistico, ha portato a selezionare ben 28 opere in lizza per l’assegnazione dei riconoscimenti, consistenti in stand preallestiti per la 19ª edizione della rassegna, la pubblicazione delle opere sul catalogo di Vernice Art Fair 2022 e un compenso di 1.000 euro per il primo classificato.



Il primo premio è stato assegnato a Maurizio Tangerini con l’opera Magia del paesaggio (2016, acquerello, cm 120x100). Secondo classificata la napoletana Federica Gioffredi con l’opera The balls (PARIGI), (2017, fotografia, cm 70x110); e terzo classificato Roberto Zucchi con l’opera L’amore è cieco, (2019, pennarello su tela e forex – al centro del cuore la parola Braille Amore in ceramica biscotto, cm 80x80).



Il Premio della stampa è stato assegnato invece al veneto Silvio Zago, con l’opera Sfuggita (olio su tela, cm 115x115). Inoltre una menzione speciale è andata all’opera di Fabio “Pixel” Colinelli, con l’opera Botero – Pic nic (2020, digitale su tela pittorica, cm 59x80) presentata dalla Galleria “A casa di Paola”.



Per quanto riguarda la premiazione delle opere esposte nel padiglione EuroExpoArt presentate da Neoartgallery a cura di Ferdan Yusufi e Giorgio Bertozzi, i vincitori che si aggiudicano uno spazio espositivo per la 19esima edizione di Vernice Art Fair 2022 sono: primo classificato, premio oro, a Caima Nesci (opera 118), secondo classificato, premio incenso, a Mohammad Zare Zadeh (opera 179). Terzo classificato, premio mirra, a Göktu? Güngör (opera 73). Menzione d’onore va invece a Giuseppe Barone (opera 31), Ahmad Naderivand (opera 115), Reyhan Abac?o?lu (opera 53), Viviana Pallotta (opera 128)Carole St-Germain (opera 160), Alessio Mazzarulli (opera 107), Aurelio Bruni (opera 42) e Ben Wijnen (opera 168).