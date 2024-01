Verso la festa patronale, celebrato il rito della "Fiorita dei bambini alla Madonna del Fuoco"

Domenica di festa nel cuore del centro storico con il rito della "Fiorita dei bambini alla Madonna del Fuoco", la celebrazione che precede la festa della Patrona di Forlì, il 4 febbraio. Partiti dalla chiesa di San Filippo Neri, i bimbi, seguendo lo striscione "Madre del Fuoco fa’ che arda il nostro cuore" e recitando il rosario, hanno raggiunto la cancellata della colonna in piazza del Duomo portando in omaggio alla Madonna del Fuoco fiori e disegni. Vi è stato anche un omaggio floreale alla chiesina del Miracolo, in via Leone Cobelli, eretta laddova si trovava la scuola di Mastro Lombardino che andò a fuoco la notte tra il 4 e il 5 febbraio 1428 preservando l’immagine della Madonna. Anche i Vigili del Fuoco hanno reso omaggio alla Patrona della città, portando una corona di fiori in cima alla colonna. Finale in Cattedrale, con la preghiera recitata dal vescovo Livio Corazza. I bimbi hanno quindi ricevuto un lumino da accendere alla finestra delle proprie case la sera della vigilia della festa. Presente anche don Enzo Scaioli, parroco di Coriano, promotore della Fiorita.