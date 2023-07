Verso la Giornata Mondiale della Gioventù: un incontro ed un'asta per finanziare la partecipazione dei forlivesi

“Rinascita… di corsa verso Lisbona” è il tema dell’iniziativa benefica in programma questa sera alla chiesa di Collina, in via Violina, 12. Dopo l’apericena a partire dalle 19, è previsto l’incontro con il maratoneta triatleta non vedente Loris Cappanna delle Fiamme Oro. Seguirà un’asta per la vendita del quadro “Rinascita 3”, dell’artista forlivese Paolo Graziani. La serata, promossa dal Gruppo Giovani e dal Circolo Acli della parrocchia di San Martino in Strada, inserita nell’unità pastorale coordinata da don Massimo Masini, che comprende anche Carpena, Collina, Grisignano, Magliano e S. Lorenzo in Noceto, si prefigge un duplice l’obiettivo: l’ascolto della testimonianza dell’impegno nello sport di Cappanna, insorto in seguito alla forte sofferenza fisica e psichica e l’acquisizione di un contributo finalizzato alla partecipazione di una decina di ragazzi e di cinque accompagnatori alla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) di Lisbona dell’agosto prossimo.

Nato in Svizzera nel 1972 e campione italiano di maratona e mezza maratona nella categoria T11 (non vedenti totali), Cappanna racconterà la sua storia, a partire dalla malattia congenita agli occhi, più precisamente il cheratocono bilaterale, per la quale è stato sottoposto a trapianto di cornea in entrambi gli occhi. Quando tutto sembrava evolversi in modo positivo, un incidente domestico occorso nell’ottobre 2005, compromette definitivamente la vista, portandolo alla cecità totale. Di lì a poco, complice anche la separazione dalla prima moglie, Loris piomba in un grave stato depressivo, che lo porta a passare intere giornate chiuso in casa. La grave disabilità lo getta in una “gabbia oscura” apparentemente insuperabile. Ogni azione della vita quotidiana, a partire dalle più banali, diventa un ostacolo insormontabile. Lo stato di isolamento sembra infinito, ma nel 2013 avviene la svolta: Loris decide infatti di riprendere per mano la vita quando viene a conoscenza dello svolgimento di maratone dedicate a chi, come lui, è affetto da disabilità, anche grave. Da quel momento, grazie anche alla nascita della sua seconda figlia avuta con la nuova compagna, inizia a partecipare a gare sempre più importanti, fino a conquistare nel 2015 il titolo di campione italiano nella sua categoria e confermarsi negli anni successivi, conseguendo anche una serie di record personali.

“Rinascita 3”, il quadro messo all’asta da Paolo Graziani, è realizzato con tecnica mista materica e rappresenta un paesaggio dove “l’orizzonte - commenta l’autore - è ciò verso cui dobbiamo puntare, senza smarrirci tra i rami del bosco che ci sta accanto”. Graziani ha colto l’analogia tra la determinazione dell’atleta paraolimpico testimonial della serata, e quella del proprio padre Benito, non vedente per lo scoppio di un detonatore alla fine della guerra. Per informazioni e offerte asta, tel. 348 6027075. La 38esima GMG si terrà a Lisbona, in Portogallo, dall'1 al 6 agosto. Inizialmente prevista per il 2022, come aveva annunciato Papa Francesco il 27 gennaio 2019 a Panama, è stata spostata all'anno successivo a causa dell'emergenza coronavirus.