Vertenza Crai, il consigliere Bulbi (Pd): "In prima linea per trovare soluzioni che tutelino i posti di lavoro"

"Esprimo preoccupazione in riferimento alla vertenza Crai che vede coinvolte 23 lavoratrici e lavoratori del supermercato di via Balzella a Forlì dopo la cessione al marchio cinese Mood Maison". Queste le parole del consigliere regionale (Pd) Massimo Bulbi. "Sono vicino a coloro che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro dopo la dichiarazione di esubero da parte dell’azienda subentrante che mette a rischio il futuro occupazionale di quasi il 50% del personale".

"Seguirò con attenzione il tavolo istituzionale in Provincia per affrontare questa crisi aziendale e trovare soluzioni che tutelino i posti di lavoro, la professionalità e la dignità dei lavoratori - prosegue il consigliere -. Come Regione attraverso il Patto per il Lavoro e per il Clima ribadiamo l’impegno a operare per la salvaguardia dell’occupazione, perseguendo soluzioni condivise tra le parti ed escludendo qualsiasi procedura unilaterale. Ci impegniamo affinché le Istituzioni vigilino sempre e siano attori in grado di garantire processi corretti a tutela dell’occupabilità, delle lavoratrici e dei lavoratori".