Logistica, 30 lavoratori a rischio: "Manca una settimana e nessuno ha ancora dato informazioni ufficiali"

Prosegue la travagliata vicenda della sede forlivese del Gruppo Fenix Srl, azienda del settore trasporti e logistica. "A rischio i posti di lavoro, la sede di Forlì connessa anche all’Hub di Jesi conta complessivamente circa 30 lavoratori. Nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda subentrante al servizio, solo una comunicazione da parte di Fenix ai lavoratori per informare che a partire dalla prossima settimana le merci partiranno da un nuovo hub e il futuro dei lavoratori, che finora hanno effettuato le consegne, si fa incerto", spiega una nota della Filt-Cgil.

I lavoratori, in sciopero e presidio da venerdì mattina davanti al magazzino di via Borelli, denunciano di non sapere cosa accadrà. "La Filt Cgil di Forlì congiuntamente alla Camera del Lavoro Cgil di Forlì non possono accettare tale trattamento in un territorio e una regione come la nostra dove si è firmato il Patto per il Lavoro e per il Clima - continua la nota -. Nei mesi scorsi la Cgil aveva seguito le problematiche nate dai difficili rapporti tra i lavoratori e il Gruppo Fenix, causati da mancati pagamenti di straordinari e problemi di sicurezza sul posto di lavoro. Quella battaglia aveva portato a dei risultati: è stata sanata una parte dei pagamenti mancanti a favore dei lavoratori e si è arrivati all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni e inoltre stavano proseguendo le trattative per la restante parte".

Venerdì la Filt Cgil di Forlì con il Segretario Generale di categoria Luigi Montesano e la Cgil di Forlì, rappresentata dalla Segretaria Generale Maria Giorgini, si sono nuovamente confrontati con i lavoratori, per portare avanti questa nuova battaglia e garantire l’occupazione come previsto dal contratto collettivo trasporti logistica e i diritti dei dipendenti del Gruppo Fenix. “I lavoratori chiedono giustamente un incontro con la nuova azienda che si occuperà delle consegne per Unieuro - spiega Luigi Montesano della Filt CGIL di Forlì - per poter parlare di un loro inserimento nella ditta, gli ordini non mancano e questo è un loro diritto”. Continua la segretaria generale CGIL di Forlì Maria Giorgini: “Non possiamo pensare che dall’oggi al domani, persone che hanno una costruito una casa, una famiglia e una quotidianità in un luogo vengano lasciati a casa o obbligati al trasferimento a Roma per preservare il posto di lavoro. Alcuni di loro hanno anche figli e figlie in età scolare, inseriti in questo territorio, serve un tavolo di discussioni e invitiamo le Istituzioni che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro e il clima, Comune, Provincia e Regione, a farsi parte attiva con il Committente e l’azienda subentrante per garantire l’occupazione”. Di tutto ciò è stata informata la Prefettura che già aveva gestito la complessa situazione nei mesi scorsi. Il presidio dei lavoratori Fenix proseguirà fino a quando non verrà trovata una soluzione, e la soluzione non può e non deve essere la procedura di mobilità.