Vertice Meloni-Von der Leyen: le due leader arriveranno a Forlì all'aeroporto Ridolfi

La presidente della Commissione Europea Ursula von del Leyen e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni arriveranno a Forlì entrambe per via aerea, atterrando all'aeroporto "Ridolfi" a breve distanza una dall'altra. Meloni arriverà da Bologna, dove in mattinata incontra il presidente della Regione Stefano Bonaccini in merito all'accordo sui Fondi di coesione europei (Fsc) per circa 600 milioni di euro, alla presenza anche del ministro Raffaele Fitto. Von der Leyen invece arriverà direttamente a Forlì, come sua unica tappa italiana della giornata. Una volta raggiunto assieme il municipio di Forlì, le due leader saranno impegnate in un breve incontro bilaterale a porte chiuse, che precede la conferenza stampa congiunta, dove renderanno dichiarazioni sull'estensione del Pnrr per finanziare gli investimenti di messa in sicurezza del territorio dopo l'alluvione dello scorso maggio, con uno stanziamento di 1,2 miliardi di euro.