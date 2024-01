La presidente Ue Von der Leyen parla in italiano alla Romagna alluvionata: "Tin bota, l'Europa rimane con voi"

Forlì epicentro della politica italiana nella tarda mattinata di oggi, con la presenza della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Un vertice che è stato seguito da tutti i maggiori media, con le dirette nei canali all news, e che alla fine non ha solo riguardato i temi della disastrosa alluvione in Romagna, ma che ha affrontato tutti i dossier aperti tra Italia e Unione Europea, dalla rimodulazione del Pnrr alle politiche comuni per l'immigrazione, fino alla politica estera su Ucraina e Africa.

Bilaterale Italia-Ue sul prossimo Consiglio Europeo

Ed è testimonianza di tutto questo l'incontro bilaterale ospitato dalla Sala Giunta del Comune di Forlì, aperto esclusivamente alle due leader e ai relativi staff. Indicato come da programma della durata di pochi minuti, invece ha visto “in conclave” Meloni e Von der Leyen per quasi un'ora. Come poi ha riconosciuto la stessa Meloni: “Abbiamo trattato molte materie a partire da quelle che saranno trattate nel prossimo Consiglio Europeo, dal bilancio di mid-term dell'Ue al sostegno all'Ucraina, fino alle migrazioni, tema che vedrà la partecipazione di Von der Leyen alla conferenza Italia-Africa il 28 gennaio a Roma”.

Il sindaco: “Ue e Governo non ci hanno dimenticato”

Poi terminato il bilaterale, uno spostamento di pochi passi, sempre nella residenza comunale di piazza Saffi per raggiungere il Salone comunale, dove ad attenderle c'erano gli altri esponenti del governo, tra cui il ministro Raffaele Fitto e il viceministro Galeazzo Bignami, il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, il presidente della Regione Stefano Bonaccini. E tra i due massimi vertici di Italia e Ue il sindaco Gian Luca Zattini: “Dopo la tragedia che abbiamo vissuto abbiamo sentito immediatamente la vicinanza della Commissione Europea e del Governo Italiano. Qualcuno ha pensato che ci avrebbero dimenticato e invece abbiamo una sensazione continua di vicinanza, di attenzione, di qualcosa che ci fa ben sperare per la soluzione del problema” si è indirizzato a loro Zattini.

E a chiedere un applauso per Giorgia Meloni è stato in apertura del suo discorso il governatore Bonaccini: “Grazie per aver mantenuto la parola data quando venne e sorvolammo questa terra così devastata lo scorso maggio”. Quindi Giorgia Meloni: “Quando venne l'ultima volta la presidente Von der Leyen portò la solidarietà europea e il suo impegno a non lasciare sola questa terra. Ed è qui oggi di nuovo, questo è un segnale di grande serietà e concretezza”.

Von der Leyen: “Tanta solidarietà e il profumo della piadina”

Alla Romagna si è rivolta direttamente la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen: “E' veramente toccante per me tornare qui in Emilia-Romagna, dove ero venuta in visita subito dopo l'alluvione. Ricordo più di tutto il fango e fango ovunque, la rovina delle case andate distrutte e tutta la devastazione”. E poi un passaggio sugli 'angeli del fango': “Ma parimenti ricordo nitidamente anche l'enorme solidarietà, l'auto vicendevole delle persone che si sostenevano e cucinavano l'una per l'altra”. E riprende: “Mi è stata perfino offerta una piadina che ancora oggi ricordo per l'odore, ancora calda”. In inglese Von der Leyen l'ha chiamata “piadini bread”.

Un passaggio, in piena ora di pranzo, che ha portato la premier Giorgia Meloni a interrompere per scherzare: “Se non si è capito, è una richiesta...”, portando una risata in sala. A cui la presidente Ue ha risposto con una battuta pronta: “Il sindaco me l'ha già data, me la porto a casa”. Poi, ricomponendosi: “L'Unione Europea continuerà ad esserci. La cooperazione è stata eccezionale”. Quindi l'annuncio delle risorse aggiuntive dal 'Next generation Eu', il maxi-piano europeo che ha portato poi al Pnrr nazionale: “Abbiamo già previsto risorse aggiuntive per 1,2 miliardi specificamente per questa regione. Vogliamo aiutarvi a rimettervi in piedi e a migliorare la prevenzione”. Quindi un passaggio sui fondi ulteriori che saranno destinati all'agricoltura per 60 milioni di origine europea. Da citare anche il Fondo di solidarietà con 95 milioni di euro già anticipati. Da Von der Leyen infine un invito a combattere il cambiamento climatico, su cui “l'Italia sta investendo molto nelle tecnologie pulite grazie al Pnrr”. Quindi la conclusione in italiano e dialetto romagnolo: “Vi voglio dire dal profondo del mio cuore 'Tin bota, l'Europa rimane con voi”.

Meloni: “Per la ricostruzione 1,2 miliardi in più di Pnrr”

Anche da Meloni l'annuncio della novità, in via ufficiale: l'arrivo di un miliardo e 200 milioni aggiuntivi per il Pnrr destinati alla ricostruzione post-alluvione. “Abbiamo lavorato molto assieme, e la prima cosa che va ricordata è la revisione del Pnrr, che si diceva non fosse possibile, ma che invece era anche doverosa date le le mutate condizioni. Con la revisione si liberano risorse per 21 miliardi di euro e c'è un forte impegno sull'alluvione con un miliardo e 200 milioni di euro che si aggiungono alle risorse già stanziate dal Governo”, ha spiegato Meloni.

Questi soldi, annuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, serviranno per “garantire la messa in sicurezza dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico, ma anche al risanamento ambientale e alla mitigazione dei cambiamenti climatici”, passando per “il ripristino di strutture sanitarie, scuole, impianti sportivi e reti energetiche”. “Non facciamo solo ricostruzione, ma anche prevenzione di ulteriori eventi di questa natura”, sempre Meloni. La tempistica sarà “molto celere, perché ce lo impone il lavorare nell'ambito del Pnrr”. Per cui l'elenco dei lavori puntuali arriverà entro il terzo trimestre del 2024, gli appalti entro il secondo trimestre del 2025 e il completamento del 90% degli interventi entro il 2026, secondo il cronoprogramma annunciato.

La premier ha infine rivendicato il lavoro svolto finora sul fronte alluvione: 1,2 miliardi per la tenuta del sistema economico e occupazionale, altri 2,5 miliardi per la ricostruzione pubblica, di cui 1,6 miliardi sono già stati messi a disposizione degli enti locali, 120 milioni per i primi contributi alla ricostruzione privata, 149 milioni per le imprese e 100 milioni già erogati alle famiglie per il sostegno immediato e l'autonoma sistemazione. “Va aggiunto che il sostegno dell'Unione Europea non si limita al Pnrr, ma si estende anche al Fondo Europeo di Solidarietà, che potrebbe portare 378 milioni di euro, ma che ha visto già 95 quasi immediatamente anticipati dall'Unione Europea. Siamo qui per portare risposta concrete”.