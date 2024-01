Il vertice del “Piadini bread”: racconto di una giornata storica per Forlì, con Meloni e Von der Leyen tra freddo e proteste

Sarà ricordata come una giornata storica per Forlì, non abituata ai riflettori della ribalta nazionale, quella in cui per circa tre ore (dalle 12,30 alle 15,30) i due massimi vertici delle istituzioni europee e italiane si sono ritrovati all'ombra di Aurelio Saffi: Ursula Von del Layen che guida la Commissione Europea, e Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio italiana. E' stata una giornata piovosa e fredda, con temperature che non hanno superato i 5 gradi quella che ha accolto l'incontro internazionale, organizzato in fretta e furia nel giro di pochi giorni.

Sono giunte all'aeroporto Ridolfi con due voli separati, Meloni è arrivata poco prima da Bologna e ha aspettato nello scalo che arrivasse Von der Leyen. Nel frattempo ha incontrato i rappresentanti dei comitati alluvionati e ascoltato le loro istanze, come già aveva fatto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un'aula scolastica dell'istituto Saffi-Alberti quando venne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Una decina di minuti per sentire dalla viva voce delle famiglie che a maggio si sono ritrovate coperte di fango che a 8 mesi di distanza i ristori di fatto non sono ancora arrivati, tranne i tremila euro “base” dell'immediato sostegno e i vari "inghippi" burocratici che ancora rallentano gli iter.

Arrivate assieme sotto il Comune, Giorgia Meloni era avvolta in un caldo piumino, mentre Von del Leyen più “temeraria” è scesa dall'auto in giacchetta, senza sciarpa né cappotto. Entrambe poi hanno imboccato velocemente lo scalone della Residenza comunale, salutate con un mazzo di fiori da parte del sindaco Gian Luca Zattini e del presidente della Provincia Enzo Lattuca. A poche decine di metri, dietro le transenne i manifestanti infreddoliti hanno srotolato striscioni e scandito - urlando sotto gli ombrelli – 'Ris-pet-to Ris-pet-to'. Il tutto in una piazza Saffi blindata dalle forze dell'ordine e priva del consueto via-vai di autobus urbani per motivi di sicurezza.





Perché proprio a Forlì? Perché, con la devastazione dei suoi quartieri Romiti, San Benedetto e Cava è assurta a città simbolo della disastrosa alluvione dello scorso maggio: aveva quindi un valore altamente simbolico annunciare qui che Unione Europea e Italia hanno trovato l'accordo per aumentare le risorse economiche del programma 'Next Geneation Eu' - quello che finanzia l'italiano Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - per 1,2 miliardi tutti destinati alla ricostruzione e al rafforzamento delle difese idriche dell'Emilia-Romagna contro future catastrofi. Le buone notizie sono due. La prima è l'arrivo di un mucchio di soldi tutti destinati alla messa in sicurezza e alla prevenzione, la priorità che veniva indicata come addirittura precedente a quella dei ristori. La seconda è che questi 1,2 miliardi seguono le tempistiche strette del Pnrr, quindi vietato dimenticarsi in un cassetto un progetto o rallentare un cantiere altrimenti i soldi svaniscono nel 2026.

Quello di Forlì del 17 gennaio 2024 lo potremo passare alla storia locale come il “vertice del “piadini bread”, come Von der Layen ha buffamente chiamato la piadina, ricordando la fragranza e il profumo del “pane dei romagnoli” che aveva mangiato lo scorso maggio a Cesena, nella sua precedente visita post- alluvione. Un riferimento che ha acceso un siparietto con Meloni che è intervenuta dicendo “Guardate che è una richiesta...”. E la Von der Leyen: “Ce l'ho già, me la porto a casa...”. A leggere nel pensiero di Ursula Von der Leyen, a quanto pare, è stato il sindaco Gian Luca Zattini che aveva già rifornito la presidente della Commissione Europea di un pacco con dieci piadine, tutte senza strutto, metà con l'impasto integrale e l'altra metà con quello canonico. Uguale dono è stato fatto anche a Giorgia Meloni. Insomma, che non dica che - alluvione o non alluvione - qualcuno venga in Romagna all'ora di pranzo senza mangiare, e non si ritrovi almeno omaggiato di qualcosa da sgranocchiare per la merenda pomeridiana.

Non si è parlato, però, solo di alluvione. La sede del Comune è stato davvero l'epicentro della politica italiana per un giorno, e non solo il palcoscenico per annunciare una decisione già presa altrove. Lo dimostra il fatto che la sala giunta ha accolto un bilaterale faccia a faccia, a porte chiuse, che sulla carta doveva durare pochi minuti, ma che poi si è prolungato per un'ora circa, dove Meloni e Von der Leyen hanno parlato del prossimo Consiglio Europeo, dal bilancio comunitario all'Ucraina, dal Piano Mattei all'immigrazione, il tutto al tavolo dove di solito si discutono le delibere del Comune di Forlì. Poi il passaggio nel Salone Comunale gremito di giornalisti, telecamere e autorità per le “dichiarazioni congiunte”, una formula che indica l'assenza di domande dei giornalisti. Al momento delle foto di gruppo, le dirette tv hanno riportato fedelmente anche il momento in cui i cameramen sbraitano contro i fotografi che si erano messi in mezzo a “impallare” le riprese.

Ha completato il quadro di piazza Saffi, sotto la pioggia battente, la protesta degli alluvionati, organizzata da Forlì Città Aperta e dal comitato alluvionati "Appello per l’Appennino Romagnolo", a cui poi hanno aderito Cgil, Fridays for Future, il comitato 'Vittime del fango' di Forlì e numerose altre sigle e associazioni dell'area politica e culturale della sinistra. Fischi e slogan al passaggio del “corteo” delle auto delle due presidenti, mentre gli striscioni erano già stati affissi alle transenne dell'area delimitata per sicurezza. Per tenersi caldo qualcuno ha anche ballato sulle note di "Romagna Mia" suonata da un'orchestrina, ormai inno degli "Angeli del Fango".

Sulla manifestazione il solito balletto di cifre: meno di cento i partecipanti per il Comune, circa 200-250 o poco più secondo un conto sul posto da vicino nel momento di massimo affollamento (video che segue), contando anche che la pioggia battente ha portato molti presenti sotto i portici. Poche decine, infine, le persone rimaste a “salutare” l'uscita delle due presidenti. Per i contestatori poco e niente sarebbe stato fatto, soprattutto sul fronte degli aiuti, con molte persone ancora costrette a vivere fuori casa, nell'attesa paziente del promesso indennizzo, bloccato nelle pastoie burocratiche. Tra di loro anche un nucleo di contestatori con cartelli pro-Palestina.