Caso Bignami, il centro-sinistra torna all'attacco: "Il sindaco intervenga a difesa degli alluvionati in piazza"

Arriva anche la presa di posizione critica nei confronti del viceministro Galeazzo Bignami con una nota che compatta il centro-sinistra forlivese, firmato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forlì e co. ed Europa Verde. L'esponente del governo sarebbe stato protagonista, secondo il sindacato che rappresenta i funzionari di polizia (Anfp), di una protesta nei confronti della polizia sulla gestione dell'ordine pubblico durante la visita della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, in particolare per aver permesso lo svolgersi della manifestazione degli alluvionati, a cui si sono saldate altre associazioni come Fridays for future e Cgil.

Scrivono le quattro formazioni politiche: “Abbiamo letto con sconcerto le inaccettabili dichiarazioni pronunciate, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa e denunciato dall’Associazione nazionale funzionari polizia, dal viceministro Bignami in occasione della recente visita della Presidente del consiglio Meloni a Forlì”.

“Trovandosi di fronte alla civile e composta protesta di centinaia di cittadini, indignati per l’ennesima passerella elettorale messa in atto da un governo che da mesi promette l’arrivo di ristori che nessuno ha ancora visto, non solo Bignami si sarebbe permesso di definire gli alluvionati presenti in piazza come “facinorosi” ma addirittura avrebbe cercato di esercitare pressioni sui responsabili dell’ordine pubblico, e sullo stesso Ministro degli interni, per impedire il libero svolgimento del sit in”, ricordano i partiti di centro-sinistra.

E prosegue la nota: “Vogliamo ricordare con la massima forza a Bignami che il diritto dei cittadini a manifestare liberamente e in maniera pacifica la propria opinione rappresenta una delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione. Il fatto che un rappresentante del governo cerchi di approfittare della propria posizione per ostacolare l'esercizio di questo diritto rappresenta un fatto di gravità senza precedenti, che evoca ricordi di un oscuro passato nel quale, anche nel nostro Paese, il dissenso veniva perseguito e gli oppositori politici considerati alla stregua di delinquenti”.

“Chiediamo dunque che venga fatta immediata chiarezza su quanto accaduto e che, qualora quanto denunciato dell’Associazione funzionari di polizia venisse confermato, la Presidente del Consiglio Meloni chieda a Bignami di rassegnare le sue immediate dimissioni”.

Ed infine: “A sconcertare, infine, è l’assoluto silenzio sulla vicenda del sindaco Zattini, che avrebbe dovuto essere il primo a intervenire pubblicamente per difendere gli alluvionati e stigmatizzare la grave condotta di Bignami. Viene da chiedersi se Zattini ricordi ancora di essere stato eletto primo cittadino per rappresentare tutti i forlivesi o se invece, fra una passerella elettorale e l’altra, sia divenuto a tal punto ostaggio dei partiti di destra da non avere più nemmeno l’autonomia di difendere la libertà di manifestazione e la dignità dei forlivesi alluvionati”.